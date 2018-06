Hvězda Titaniku Winsletová se odhalila pro Vanity Fair

Fotograf Steven Meisel našel novou tvář hvězdy filmu Titanic. Připodobňuje ji k francouzské herečce Catherine Deneuve ve filmu Kráska dne. Ten vypráví o mladé ženě, která si - ač žije ve šťastném manželství - užívá života hodinové prostitutky. A ve stejné roli najdete na fotografiích i Kate.



Kate Winsletová pózovala zcela nahá.

Ty tam jsou doby, kdy měla nějaké to kilo navíc. Její postava je i po dvou dětech - má dceru Miu Honey a syna Joea Alfieho - stále sexy. "Nikdy jsem si nepřála být slavná. Byla jsem tak tlustá. Neznala jsem žádnou slavnou tlustou herečku. Neviděla jsem se v tomhle světě šoubyznysu a byla jsem k sobě upřímná. Víte, co se říká: ´Jednou tlusté dítě, vždycky tlusté dítě´," řekla o svém dětství Kate. Pak se v ní něco zlomilo. Zhubla a stala se populární.



Kate Winsletová se vysvlékla pro prosincové číslo Vanity Fair.

A nyní se úspěšná hvězda opět naplno věnuje herectví. S Leonardem DiCapriem natočila nový film Revolutionary Road, který přijde do kin na konci tohoto roku - 26. prosince. Režie se ujal její manžel Sam Mendes. Vypráví příběh z 50. let minulého století. Popisuje rozpad jednoho manželství, které mělo být "americkým snem".



Kate Winsletová ve filmu Revolutionary Road s Leonardem DiCapriem

"Nevěděla jsem, jestli ta chemie mezi námi bude znovu fungovat," svěřila se novinářům Winsletová. Nakonec musela uznat, že to mezi ní a Leem zajiskřilo hned. Natáčení milostných scén však bylo hodně složité. "Připadalo mi to šílené, já v posteli se svým výborným kamarádem a před námi můj manžel," popsala natáčení Kate. "Víte, Leo a já jsme spřízněné duše. Jsme prostě uděláni z jednoho těsta," dodala k opětovnému setkání před kamerou Winsletová.

Revolutionary Road

Možná, že ji nový film opět vystřelí na vrchol popularity. Její herecká kariéra je totiž plná rekordů. Ve svých dvaadvaceti letech se stala nejmladší osobou, která získala dvě nominace na Oscara, pak byla nominovaná ještě třikrát a pokaždé byla nejmladší osobou, která získala tři, čtyři a pět nominací.

Hned poté, co vyšel rozhovor s Kate Winsletovou v magazínu Vanity Fair, objevily se spekulace o velkých retuších na fotkách. Podle několika zahraničních bulvárních časopisů je totiž herečka stále tlustá a šikovný grafik si s jejím tělem hodně vyhrál.

"Kate je naštvaná kvůli dohadům, že její tělo bylo vyretušováno," řekl časopisu People hereččin mluvčí. "To, co vidíte, je opravdu to, jak vypadá. Kate by nikdy nesouhlasila s pózováním pro tyto snímky, kdyby tomu tak nebylo," prohlásil mluvčí.

Spekulace o retušování se vyrojily hlavně kvůli tomu, že Kate již jednou kvůli dokonalosti toto vylepšení fotek udělala. Bylo to kvůli focení v roce 2003 pro britský GQ magazín.

Jediné, co herečka přiznala, že bylo opraveno, je barva její kůže. "Jediná retuš proběhla - což je hodně obvyklé - kvůli tónu kůže, ale to se stává i při sebelepším focení," dodal mluvčí.

