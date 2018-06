Hvězda seriálů pomáhá Indiánům

Jako důkaz, že to myslí opravdu vážně, se Heather nyní vydala na několikatýdenní pracovní cestu. Během ní hodlá shromáždit stovky dokumentů a právních listin a pomoci tak indiánům dostat zpět, co jim patří.



"Nejedná se pouze o navrácení pozemků, ale především o získání podílu na moci a rozhodování v zemi, která indiánům dříve celá patřila. Když bychom zašli do detailů a vrátili se o staletí zpátky, tak se osadníci a kolonizátoři dopouštěli zločinů proti lidskosti. Za to náleží indiánské menšině odškodnění," říká rezolutně diva, která na svoji stranu získala nejvlivnější americké právníky. Daří se jí vcelku úspěšně lobovat za zájmy indiánů i u politiků.



V oblibě ovšem Locklearová není u obřích společností, od kterých žádala finanční pomoc na rozjezd svého nadačního fondu. Nepochodila zde především proto, že většina firem podniká právě na území, která by podle hereččina názoru měla připadnout indiánům.



Heather ale svůj boj nevzdává. "Získali jsme dostatek peněz, abychom mohli zaplatit volební kampaně v komunálních volbách. Navrhneme v několika státech dostatečně reprezentativní a atraktivní kandidáty také na místní senátory. Nic už nás v tomhle boji za spravedlnost nezastaví," prohlašuje odhodlaně herečka, která se hodlá v příštím roce ve velkém stylu vrátit nejen na televizní obrazovky, ale i na plátna kin. Nasvědčují tomu i dva tituly (Molly Gunn a Looney Tunes: The Movie), na kterých by se podle již podepsaných smluv měla příští rok podílet.