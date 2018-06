Hvězda seriálu Hrdinové Ventimiglia je nejvíc sexy vegetarián

Stejný titul udělila PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) country zpěvačce Kellie Picklerové. Zatímco Ventimiglia je celoživotní vegetarián, Picklerová si ještě před rokem ráda občas pochutnala na šťavnatém steaku. Maso přestala jíst původě ze zdravotních důvodů, odpůrkyní masa se stala až poté, co viděla na internetu video z jatek.

V Austrálii zase považují za nejvíc sexy vegetariánku rodačku z města Geelong Portiu De Rossi, herečku, která se proslavila především v seriálu z právnického prostředí Ally McBealová. Masa se herečka s homosexuální orientací vzdala kvůli svojí manželce, komičce Ellen DeGeneresové.

Ocenění od organizace PETA získala v minulosti i popová královna Madonna, ta však byla označena za nejhůře oblékanou celebritu. Důvod pro toto nepříliš lichotivé označení je ten, že Madonnin šatník obsahuje mimo jiné řadu modelů z kožešin. Popová královna však není na seznamu hříšníků sama. Řadu celebrit nosících kůži doplnila další známá jména včetně topmodelky Kate Mossové, rapera Kanye Westa, zpěvačky Mary J. Blidge nebo hereček Maggie Gyllenhaalové, Elizabeth Hurleyové a sester Mary Kate a Ashley Olsenových.