Hvězda seriálu Divoký anděl představila vlastní hravou kolekci oblečení

"Kolekce je velmi námořnická, inspirovala jsem se filmem Lolita, kde se hodně cestovalo. Letos poprvé přicházíme na trh s riflemi a brýlemi coby módními doplňky," uvedla Oreiro, jež ve světě módy vystupuje pod značkou Las Oreiro.

Na projektech spolupracuje se svou o čtyři roky starší sestrou Adrianou, která podobně jako známá herečka měla velký dětský sen - navrhovat oblečení a mít svoji vlastní značku. A jak uvádějí české fanouškovské stránky hvězdy populární telenovely, Adriana módní návrhářství dokonce vystudovala.

Natalia Oreiro představila další kolekci oblečení, na níž spolupracovala se sestrou Adrianou

"Žili jsme v Uruguayi a naši rodiče nám nemohli koupit všechno oblečení, které jsem chtěly. Tak jsem se učila stříhat a šít. Ze záclon, starého oblečení nebo ubrusů," vysvětlila Natalia Oreiro.

Kdo poctivě sleduje vývoj oblečení dvou nadaných sester, jistě si všímá, že mu nechybí nápad, pestrost a šmrnc. Není divu, sestry se inspirovaly především padesátými léty. "Nevím, jestli je to moderní, ale miluju to. Je to hra s barvama, pruhy, čtverečky... Miluju padesátá léta a myslím, že módu z téhle doby dobře zná a má ráda spousta holek jako já," dodal seriálový Divoký anděl.

Vlastní módní značku zaregistrovala Natalia Oreiro v roce 2007. O dva roky později spustila i internetový obchod, který umožnil, aby její oblečení nakupovali lidé po celém světě.