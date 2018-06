Hvězda seriálu Dawsonův svět se chce ženit

Populární hvězda seriálu Dawsonův svět Katie Holmesová

Její slova potvrdil rovněž představitel Dawsona James Van Der Beek. I on se, podobně jako Katie, začal poohlížet po nové práci. „Je skutečně velmi pravděpodobné, že už příští rok příběhy plné srdceryvných a láskyplných scén nebudou pokračovat. Čekáme už jen na to, až nám to producenti a autoři seriálu dají černé na bílém,“ prozradil Van Der Beek.O svoji budoucnost v žádném případě starost nemá. „Bez Dawsona to sice už nebude tak jako dříve, ale příští dny vidím docela jasně. Zaměřím se spíše na práci u filmu. Na další seriál nemám prozatím sílu,“ dodal James, který chce více svého času věnovat rodinnému životu. „Budu se snažit co nejrychleji oženit,“ usmívá se herec, který se svojí snoubenkou, herečkou Heather McCombovou, plánuje svatbu na příští léto.Katie má ve svých plánech také jasno. „Mám už rozdělaných několik filmů a o účinkování v dalších jednám s producenty. Snad budu mít úspěch i u diváků v kinech, když jsem si ho získala u těch televizních,“ dodala Holmesová.Seriál Dawsonův svět je tak po Přátelích dalším dlouholetým projektem, který se producenti rozhodli ukončit i přesto, že sklízel velký divácký úspěch.