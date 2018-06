Hvězda seriálu Beverly Hills jde do politiky

8:35 , aktualizováno 8:35

Čtyři roky poté, co odešla ze seriálu Beverly Hills 90210, již Tiffani-Amber Thiessenová ztratila trpělivost čekat na nějakou roli ve filmu či v seriálu a rozhodla se proto aktivně zapojit do politiky. V nejbližších volbách se chce ucházet o místo v losangelském městském zastupitelstvu a pokud uspěje, nevidí důvod, proč by nemohla přijmout nějaké významnější postavení v kalifornském vládním úřadě.