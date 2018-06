Hvězda reality show Tila Tequila ukázala bradavku

Tila Tequila vystoupila v nočním klubu Greenhouse v New Yorku, kde představila svůj nový singl I love my DJ. Pro tuto příležitost zvolila nový blond účes a velmi odvážné šaty, které odstávaly od jejích umělých prsou a tak Tequila dávala na odiv co jen mohla. Nabíraná sukně byla navíc tak krátká, že diváci viděli i její bílé prádlo.

Tequila zřejmě tuší, že její pěvecké výkony ji nedostanou do tolika médií jako její odvážné módní výstřelky. V tomto směru vystoupení účel splnilo.

Tila Tequila se na sebe snaží upozornit vždy a za každou cenu. Naposled se jí to povedlo v souvislosti se smrtí bohaté dědičky společnosti Johnson & Johnson Casey Johnsonové, s níž měla lesbický vztah a krátce před její smrtí prohlašovala, že jsou zasnoubené.

Podle mnohých přátel Johnsonové na ni ale Tila Tequila měla špatný vliv a využívala ji pouze k vlastnímu zviditelnění.