Hvězda Pobřežní hlídky sedět nepůjde

Yasmine vždy měla štěstí na schopné lidi kolem sebe. Nejinak tomu je i v případě jejího právníka Jerryho Sabboty, který pro ni vybojoval pouhou dvouletou podmínku. Hollywoodská krasavice vyvázla z drogové lapálie vskutku dobře, neboť za dealerskou činnost ji čeká jen zaplacení soudních výloh a rovná stovka odpracovaných hodin ve veřejném zájmu.



Ke konečnému verdiktu dorazila Bleethová do soudní budovy ve světle hnědém svetříku a tmavých kalhotách. Působila jako trestankyně a zatímco poslouchala verdikt soudu, podivně se klátila. Na závěr pronesla jen pár vět: "Za čtyři měsíce jsem dost vystřízlivěla. Je mi to líto. Myslím, že to je vše, co teď chci říct. Děkuji vám."



Když vycházela ze síně spravedlnosti, neutrousila jediné slůvko ke shromážděným novinářům a nedala znát žádné pohnutky úlevy, rozpaků ani rozhořčení.

Yasmine chce nyní načas zakotvit u své matky, žijící kdesi v Kalifornii.



V listopadu minulého roku se seriálová hvězda přiznala k přechovávání pětadvaceti gramů kokainu a k řízení vozidla pod vlivem drog. Již v září byla zadržena po autonehodě a v její kabelce bylo nalezeno menší množství kokainu.



Její právník Jerry Sabbota ovšem uvedl: "Yasmine je vyloženě pobavena tím, z čeho ji vyšetřovatel obvinil. Dopustila se prý dealerství. Ale to moje klientka samozřejmě kategoricky odmítá. Její čest bude znovu očištěna poté, co jí vyprší podmínka."



Yasmine Bleethová