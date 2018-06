Hvězda Padesáti odstínů šedi Jamie Dornan bude mít druhé dítě

O těhotenství Warnerové se spekulovalo už v září tohoto roku, ale Dornan odmítal zprávy o graviditě jakkoli komentovat. Manželé si totiž přísně hlídají soukromí. Jeho žena už ale podle britských médií nezakryje rostoucí bříško.

O své manželce Dornan nedávno prohlásil: „Byl jsem jí unesený od samého začátku, tak to opravdu bylo. Jsem dnes do ní zamilovaný mnohem víc, než jsem byl na začátku. Ona je vysněná. Je to úžasné. Miluju otcovství. Posledních pár let bylo opravdu něco. A my si to užíváme.“

Manželka Jamieho Dornana se ukázala s rostoucím bříškem.

Amelia a Jamie se vzali v dubnu 2013 a za sedm měsíců se jim narodila dcera. Před Dornanem randila Warnerová s Colinem Farrellem, on zase dlouho chodil s Keirou Knightley.