Hvězda, která nemá ráda světlo

Přesto toto kladné hodnocení bylo dlouho pronášeno s jistými rozpaky. Co jsou totiž platné pozitivní účinky, když retinol je velmi nestabilní, protože je citlivý na vodu, světlo i horko (proto si například nikdy nekupujte v průhledné dóze nebo tubě krém, o němž výrobce tvrdí, že obsahuje retinol. Ten už tam totiž dávno není!). Retinol se získává ze dvou zdrojů - z esterů retinolu (jsou obsaženy například v rybím tuku, játrech, vejcích či máslech) a pak z beta karotenu, který obsahují mrkev, špenát, meloun či meruňky. Vzniklý retinol se pak usazuje v játrech. Když chybí, pleť se loupe a bývá i nepříjemně drsná. To jsou kosmetické problémy. Pokud ovšem dojde k deficitu retinolu v dětství, může dojít až k oslepnutí. To se dodnes stává například v Africe. Schopnosti retinolu se tak staly hozenou rukavicí všem kosmetickým laboratořím. Na jedno z řešení se čekalo celých šest let. Teprve nedávno se podařilo ve Výzkumných laboratořích Heleny Rubinsteinové vytvořit metodu označovanou jako Power A., kdy retinol vzniká na pokožce až po spojení dvou emulzí, jež se sice nacházejí v jediné tubě, ale zcela odděleny. Po stisknutí dávkovače, který má dva otvory, se na pokožce objeví obě emulze. Ty se rozetřou - a vznikne tolik žádaný retinol. Náročnému provedení ovšem odpovídá i cena. Další variantou je koncentrovaný retinol z laboratoří l'Oréal s označením Effaceur Rides, který vznikl pomocí testů na umělé kůži. Tak se podařilo určit optimální koncentraci retinolu, jehož trvanlivost má zabezpečit hliníková tuba. Retinol však najdete například i v krému na partie kolem očí nebo v regeneračním krému kosmetiky Louis Widmer, distribuované výhradně lékárnami. Pokud však žena o sebe nedbá řadu let (pleť začíná stárnout už od pětadvaceti), nepomůže jí ani sebedražší krém s retinolem. Nutná je prevence a dodržování zásad zdravé výživy. Pokožku je třeba chránit před UV paprsky, omezit pití alkoholu i kouření a pít dostatečné množství tekutin, varovat se před stresem a dopřát si dostatek spánku i sexu - ten má totiž blahodárný vliv na prokrvení pokožky, a tím i na její regeneraci.