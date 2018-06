Husa chodila po blátě a zpívali skřivani

Deník Národní politika v neděli 23.12.1900 uvádí na domácích stránkách - na čelném místě - zpravodajství z pražské tržnice: "Předpověď, že letos bude husa o vánocích chodit po blátě, splnila se. Loni brodili jsme se ve spoustách neodklizeného sněhu a úzkostlivě se vyhýbali chodníkům, na něž co chvíli dopadla se střechy větší nebo menší lavina, včera chodily ustarané matinky do trhu s deštníky... Loni naříkalo se, že jest sněhu mnoho, letos naříká se, že sněhu vůbec není. Nejvíce ovšem naříkají prodavači vánočních stromků, kteří nezapomněli dosud, že loni tři větvičky smrčí se cenily až na jeden zlatý. Na každém náměstí, v každé téměř ulici, ba v každém koutě stojí typická figura venkovana odněkud z Krče nebo Vršovic uprostřed pěkných urostlých stromečků a čeká toužebně, až přijdou kupci. Ale chodilo jich včera málo... Četně navštíveny byly obchody sgalanterním a hračkářským zbožím, které obohatily vánoční trh mnohými novými předměty. Zasloužené pozornosti se nejvíce těšili dřevění bojovníci boerští, kdežto anglické bojovníky nikde neprodávali (na přelomu století se vedla válka v jižní Africe - pozn. redakce MF DNES)." Sloupek věnovaný počasí a zimní přírodě by mohl být - po lehké jazykové úpravě - otištěn i letos. Naši předkové před sto lety také v prosinci žasli nad kvetoucími stromy: " Letošní vánoce v přírodě liší se valně od obvyklého rázu svého. Místo mrazu a sněhu jest letos mírné počasí, připomínající spíše jaro nežli zimní počasí... P. Kumpošt, číšník v Železném Brodě, tedy v městě již vysoko v horách ležícím, chytil v těchto dnech motýla, který vesele poletoval v čekárně a také na peron stanice si vylétl. Také v Břevnově chytil včera obchodník p. Kos motýla, paví oko, jenž čile za teplé pohody si poletoval. V zahradě důchodního knížete Swarzenberga v Mšeci kvetla letos jedna jabloň dvakráte a nesla i druhé ovoce. Druhé toto ovoce, arci zakrslé a nedozralé, bylo v těchto dnech již za mrazů ze stromu sčesáno. Pp. J. Šmíd, Prokop Václav a Král V. ve V oseku u Hořovic vyšli si minulou neděli do polí a tu slyšeli zpívati skřivánka. Skřivánčí zpěv v přírodě ve vánočním týdnu jest jistě vzácným jevem." Důkladná chumelenice se nakonec dostavila na minutu přesně, o štědrovečerní půlnoci. A na druhý vánoční svátek už mrzlo až praštělo, píše se v Národní politice z 27.12.1900.