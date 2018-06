Hurleyovou 100 tisíc výživného nevytrhne

"Peníze ani nechceme, ani nepotřebujeme," reagovala Hurleyová prohlášením na zprávy, které o Bingově rozhodnutí platit přinesl tisk. Jak dodala, "vede se nám s Damianem velmi dobře".

Bing je připraven vyplácet částku až do doby, kdy Damian dosáhne 18 let. Když zjistil, jak jeho bývalá přítelkyně reaguje, protřednictvím své mluvčí jí vzkázal, že "není v situaci, kdy by mohla odmítat peníze, o jejichž vyplácení rozhodl soud".



Bude-li Hurleyová i nadále trvat na svém rozhodnutí a peníze odmítne převzít, pak "Stephen bude částku posílat přímo na synův účet", prohlásila Bingova mluvčí.

Sedmatřicetiletý Bing žije v USA, stejně stará Hurleyová s Damianem v Británii. Pár se rozešel ve zlém ještě před narozením dítěte. Bing byl nucen uznat otcovství až poté, co mu soud nařídil analýzu DNA a výsledky se shodovaly s analýzou osmiměsíčního Damiana.