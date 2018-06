Hurleyová tloustne, nebo bude maminkou?

Britská modelka a herečka Liz Hurleyová je údajně ve třetím měsíci těhotenství. Přestože to filmová hvězda popírá, její kamarádi a kolegové to potvrzují. "Liz začala nosit volnější šaty a poohlíží se po výbavičce pro miminko," říká její kolegyně. "Byla by to pro ni příjemná změna po třinácti letech s Hughem," dodává.

