Hurleyová si bude brát multimilionáře

11:03 , aktualizováno 11:03

Pětatřicetiletá britská modelka a herečka Liz Hurleyová, hlavní postava reklamní kampaně kosmetické firmy Estée Lauder, se chce vdát za multimilionáře Steva Binga. Bývalá přítelkyně Hugha Granta byla v uplynulých měsících spojována s různými muži. Podle "New York Postu" chce nyní boháč Bing, jak jen to bude co nejdříve možné, ukončit její svobodný život.