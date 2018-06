Hurleyová bydlí po porodu u Eltona Johna

Britská filmová herečka Liz Hurleyová se po nedávném porodu prvního dítěte uchýlila do honosné rezidence svého přítele, zpěváka Eltona Johna. Ten také má být kmotrem malého Damiana. Hurleyová, které je 36 let, dokázala o úterní noci uniknout zvědavým novinářům, když po ní slídili před vchodem do luxusní londýnské kliniky Portland. Malý Damian přišel na svět císařským řezem před týdnem.