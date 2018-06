Hurikán připomněl Němcové tsunami

„Rve mi to srdce a vrací mi to mnoho vzpomínek,“ svěřila šestadvacetiletá rodačka z Karviné internetovému serveru ContactMusic.com.

Zážitek z tsunami modelku naučil, aby neztrácela víru i v nejhorších životních situacích.

„Připomnělo nám to, že se taková katastrofa může stát kdekoliv, komukoliv a kdykoliv. Měli bychom si cenit toho, co máme, a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Taková neštěstí spojují dohromady rodiny, země a celý svět, což je nádherné,“ míní Petra.

Ta nyní většinou pobývá na newyorském Manhattanu, kde se snaží dát do kupy paměti a zážitky z ničivých událostí, které na konci loňského roku postihly Asii.

Čas vedle psaní tráví prací v charitativní nadaci Happy Hearts Fund pečující o 1200 osiřelých dětí z Thajska.