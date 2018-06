Hurikán odfouknul střechu i Spearsové

Jak uvedl Hollywood Reporter, DeGeneresová, která je přímo rodačkou z New Orleansu, děkuje bohu, že se podařilo zachránit její dvaaosmdesátiletou tetu, jež při hurikánu přišla úplně o všechno.

„Moje teta ztratila úplně vše. Nemá nic. Z domu si sebrala jen čtyři obrazy,“ řekla novinářům Ellen, která u tetičky vyrůstala. „Byla jsem u ní každý víkend. Strávila jsem tam dětství,“ zavzpomínala pro server SFGate DeGeneresová, která nyní zaštítila finanční sbírku, jež má pomoci zpustošeným oblastem. Jí samotné se podařilo dát dohromady již jeden a půl milionu dolarů.

Sáhnout do kapsy a pomoci lidem z New Orleans se rozhodl také Nicolas Cage, který z vlastních peněz daroval Americkému červenému kříži milion dolarů.

K pomoci postiženým lidem se přidala také těhotná Britney Spearsová, která je rodačkou z Louisiany, kde hurikán také udeřil. „Pokud by to šlo, hned bych přiložila ruku k dílu. Je to hrozivá katastrofa. Přeji postiženým lidem vše dobré,“ uvedla Spearsová ve svém prohlášení.

O střechu nad hlavou přišel v New Orleansu také člen kapely Soul Asylum Dave Pirner. Nyní jen s napětím očekává zprávu, zda jeho rodině něco zbylo či nikoliv. Své luxusní sídlo opustil těsně před úderem hurikánu.