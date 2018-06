Hunterová se svlékla pro Playboy

Playboy má plavovlasou krásku vyhlédnutou už dlouho - poprvé ji kontaktoval před nějakými sedmnácti lety - jenže to byla doopravdy na spolupráci s pánským magazínem plným lechtivých fotografií příliš mladá.

Později byl prý proti jejímu hanbatému pózování Stewart.

Teď je Rachel po devítiletém manželstí rozvedená, díky intenzivnímu tréninku zhubla o šest a půl kilogramu, a tak jí ve výnosném kšeftíku nic nebránilo.

Podle dostupných informací se snímky fotily na přísně tajném exotickém místě. Vyjít by měly v letošním vydání magazínu tematicky zaměřeném na hudbu. Playboy v tom zřejmě vidí souvislost s její slabostí pro muzikanty. Za zmínku stojí i modelčin krátký románek s britskou popovou hvězdou Robbiem Williamsem.

Hunterová, která má se Stewartem dvě děti a nyní v Austrálii točí komedii You And Yor Stupid Mate, je prý na fotkách nahoře bez, nikoli úplně nahá. "Snímky budou tak vkusné, jak je to jen možné. Rachel opravdu může klidně ukazovat své tělo," uvedl modelčin přítel.