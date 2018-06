Hunterová oslavuje Vánoce nahotou

Britská modelka novinářům prozradila, že teprve poté, co překročila třicítku, je spokojená se svou postavou a postupně ztrácí zábrany svlékat se před objektivy.

"Připadám si nesmírně sexy a nevím, proč bych to měla skrývat," uvedla pětatřicetiletá dvojnásobná matka.

Jenže… Mnohé nasvědčuje, že vydáním kolekce erotických snímků na každý měsíc roku 2005 se snaží pouze držet krok s mladšími kolegyněmi, které ji začínají zastiňovat a obnažovat se na veřejnosti ve skutečnosti není takříkajíc její šálek čaje.

Jak totiž přiznala v rozhovoru pro internetový server Spiegel Online, při nedávném natáčení vánočního televizního speciálu The Vicar of Dibley se cítila značně nesvá, protože se před běžící kamerou musela vysvléknout do kalhotek a podprsenky. Údajně prý proto, že se scéna odehrávala na faře.

"Modelka, která se na přehlídkových molech bezpočtukrát objevila v průsvitném negližé, by však podobnými zábranami trpět neměla," shodli se účastníci natáčení.