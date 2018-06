Humorista na Silvestra

Na běžky nepřesvědčím už vůbec nikoho," stýská si muž s těžkým údělem populárního humoristy, spojovaný s televizním cyklem černé zábavy Česká soda - nyní Čtvrtníček, Šteindler a Vávra uvádějí.* Zahrnete do sportovních akcí i další náčiní, třeba saně?Jistě: sáňky, igelitové tašky, pekáče, pneumatiky, boby, vše, co prý nepřežije rok 2000, vytáhneme ven na sníh.* Předpokládám, že kromě sportu budete i pít a jíst?Pít budeme, jmenovitě pivo, víno, kořalku, kávu, čaj, grog a jiné teplé nápoje alkoholického i nealkoholického charakteru. Co se jídla týče, ženy budou vařit a my na to budeme čekat.* Pevně věřím, že na chalupě nechybí televizní přijímač...Klid, televize jsou tu dokonce dvě, jmenovitě barevná československé značky Tesla Color a černobílá značky Šilelis od firmy Landsbergis. Náš silvestrovský televizní večer zahrne bedlivé sledování a přimhuřování očí nad různými pořady - oči se doširoka otevřou až ve 22.05 na ČT 2 nad Zwei Kessel Buntes, naším posledním pořadem tohoto roku, který si společně pochválíme. Krátce před půlnocí se pak pomodlíme, jmenovitě Otče Náš, Váš i Jejich, a půjdeme spát se slepicemi (ať si to ženy neberou osobně). Mýt se rozhodně nebudeme.* Něco mi tu schází. Vy, dnes největší český humorista...... ano, v tom se shodneme, na mých 170 centimetrů to opravdu jde, a s chůdami stačím i na Bolka Polívku.* ... čili největší humorista - a nebudete o Silvestru bavit společnost? Kde máte notýsek s anekdotami?Žádný nevlastním, ale zato máme oxeroxovaný materiál tuším z roku 1986, vyčerpávající seznam herců a zpěváků, kde stojí psáno, kdo s kým spí, komu uřízli nohu a tak. To bývalo ohromně populární, lidi si to opisovali a dodnes, když zábava vázne, stačí ten papír vytáhnout a hned je o čem povídat. Budeme si to číst; takoví jsme!* Jenže na tomhle seznamu osobností vy sám ještě nejste?Ne, tehdy jsem byl na vojně, tak jsem se tam nedostal.* Nepociťujete to zpětně jako křivdu?Vůbec ne, já se měl na vojně jak prase v žitě. Všimněte si, že o vojně nikdy nežertuju, je pro mě svatá. Těžko si můžu dělat legraci z toho, kdo ze mě udělal chlapa!* Zpět k Silvestru: jaké bude vaše kalné ráno 1. 1. 2000?Bude to ráno jako každé jiné. Opět otevřeme své oči do široka, též ústa, chřípí a jiné tělesné otvory, ve zpravodajství vyslechneme, komu to o silvestrovské noci utrhalo ruce, odmítneme drzou nabídku k odpolednímu lyžování, samozřejmě se podíváme na novoroční projev prezidenta České, tedy naší republiky no a pak už se pomalu půjde zase spát.* Očekáváte děkovné telefonáty za silvestrovský pořad?Budeme vyzbrojeni výhradně vypnutými mobilními telefony, ale kdyby nám diváci chtěli mermomocí poděkovat, ať volají tradičně číslo primáře Sovy.* Pracovat se o Novém roce náhodou nechystáte?Vysypeme popelníky.* Já měla na mysli ten záhadný vnitřní tvůrčí přetlak: vám se nestane, že na vás sedne náhlá inspirace nebo múza?Ale ano. Když mě napadne něco ošklivého, poznamenám si to a zkusím ten papírek neodložit do popelníku.* A co když vás výjimečně napadne něco hezkého?Uchovám to ve svém srdci. Nějaké místo tam ještě bude.* Chystáte pro magický rok 2000 přelom ve své tvorbě?Určitě budeme ještě vlídnější a laskavější, na druhé straně bude náš zlý úmysl ještě mnohem čitelnější. Už se nechceme za nic skrývat, budeme se snažit naplnit ty nejčernější obavy z diváckých dopisů. A slibuji, že na každou z veřejných osobností se v našem pořadu dostane rovným dílem; na někoho i rovnějším.* Do nového roku se sluší popřát P. F. - máte v této souvislosti nějaký osobní vzkaz pro veselé občany?Přeji jézeďákům zelenou naftu, komunistům červenou naftu, lehké topné oleje, táta tě poleje, dědek tě rozmačká, bude z tebe rajská omáčka!Petr Čtvrtníček, divadelní a filmový herec, scenárista, humorista. Narodil se 5. dubna 1964 v Brandýse nad Labem, jeho spolupracovník režisér Milan Šteindler však tvrdí: "Je to Makropul. Jednou řekl 'To už jsme dokázali v šestnáctém století', z toho soudím, že je nesmrtelný.A rodiště Makropula bych tipoval spíš na Kostnici." Systematického vzdělání se Čtvrtníčkovi dostalo už v rodině, bohaté prý na ženy s učitelskou profesí, poté vystudoval UMPRUM. Je členem souborů Divadla Na zábradlí a Divadla Vrata, na stříbrném plátně se nejnověji objevil ve filmu Eliška má ráda divočinu. "Jinak je ve svém kolektivu oblíben, dokonce bych řekl - Dobrý člověk ještě žije.Ale nikdo to na něj dosud neví, práskl jsem to poprvé," dodává statečně Šteindler.