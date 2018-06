Hůlka přišel v hospodě o zub, spraví mu ho přítel Laurinové

V restauraci Pod křídlem noci, kde se konal sraz hvězd muzikálu Bídníci, se občas jí potmě. Danielu Hůlkovi by to tentokrát zřejmě vyhovovalo. Nemusel by ukazovat svůj pochroumaný obličej a vysvětlovat všem, včetně režiséra Petra Novotného, kde a jak přišel o zub.

"Šli jsme se sousedkou do hospody, oba se psy. Nějaký opilý chlap se do jejího psa začal navážet a pak ho začal kopat. Tak jsem se ho zastal," prozradil Hůlka.

Daniel Hůlka svou historkou o vyraženém zubu pobavil kolegy z muzikálu. Daniel Hůlka s režisérem Petrem Novotným

"Vstal jsem a pustil se do něj. Dal mi ránu a vyrazil zub. Ale on dopadl hůř. A ten zub jsem potom našel," dodal s úsměvem.

U místního zubaře mu řekli, že s tím nic neudělají, musel se proto objednat ke specialistovi. Tím je přítel Sabiny Laurinové Karel Kameník. "Ten mi ho dodělá už příští týden," slíbil Hůlka.

Daniel Hůlka a fenka Kačenka Sabina Laurinová s přítelem, stomatologem Karlem Kameníkem

Producent Bídníků František Janeček mu ale se smíchem navrhl, aby s náhradou nepospíchal. "Pro roli Javerta se takový vzhled hodí," řekl zpěvákovi.

Hůlkovi se nehody rozhodně nevyhýbají. V říjnu zpěvák nestihl natáčení na televizi Barrandov kvůli havárii s autem, při derniéře muzikálu Drákula si zranil nohu, v roce 2010 si na zkoušce muzikálu Baron Prášil skřípl nerv a zablokoval páteř, rok předtím si šavlí rozřízl ruku při zkoušce muzikálu Drákula a toho roku si přivodil ještě zranění hlavy, kvůli němuž se omluvil ze sedmdesátin Karla Gotta.