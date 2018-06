Hůlková chce rozvod

"Mám k tomu svoje důvody, ale nechci je sdělovat," potvrdila MF DNES svoje rozhodnutí. Brali se po několikatýdenní známosti. Přesně v den 34. narozenin ženicha na Svatém Kopečku v Olomouci (na snímku).

Ani posvěcení knězem však štěstí jejich svazku nepřineslo. Krátce nato byl zpěvák přistižen s milenkami. I když se manželé snažili problémy překonat a zůstat spolu, krizi neustáli.

Libuše, která tančí v muzikálu Rebelové a je obsazena také do nového projektu Tři mušketýři, se rozhodla vše ukončit. "Mrzí mě, že se rozcházíme, ale našeho sňatku nelituji," řekla. Uvažuje také o tom, že si změní příjmení. Pokud by tak učinila, vrátila by se ke svému jménu za svobodna - Haraštová.