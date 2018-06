Hůlka tančil s otřesem mozku, Vaňková chyběla

16:56 , aktualizováno 16:56

Zpěvák Daniel Hůlka prožívá šťastné období jak v práci, tak v soukromém životě. Na prkna, co znamenají svět, se coby Dracula vrátil v obnovené premiéře, nyní kromě svého pěveckého umění předvádí i to taneční v představení Nikita. Zpěvák je také čerstvě zamilovaný do mladičké Šárky Vaňkové, a tak ani otřes mozku pro něj nebyl překážkou.