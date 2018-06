Hůlka se zabydlel na Orlíku

S výjimkou Václava Vydry, který právě jezdí na koni v Kanadě, se ho zúčastnili všichni členové posádky - Daniel Hůlka, Lubomír Brabec, Lucie Výborná i Jana Boušková.

Na letošní i loňský závod se vzpomínalo při promítání filmových klipů.

Jana Boušková s Lucií Výbornou je komentovaly slovy: „Nebýt u toho, myslíme si, že jsme profíci.“

Slavil se fakt, že se hvězdného týmu ujala jedna z českých loděnic - orlický Yacht Club Barrandov, jenž se tak stal jejich oficiální domovskou loděnicí.

A posádka plánovala své rozšíření.

Členové probírali jména kolegů z branže, kteří si libují v adrenalinových sportech.

Zveřejní je až v září, kdy budou vybraní kandidáti slavnostně přijati do týmu Sea of Stars. Mají se prý na co těšit. Čeká je speciální přijímací ceremoniál.