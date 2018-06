Hůlka s Vaňkovou šokují: zase spolu chodí, Silvestr slavili na lodi

Láska se mezi nedávno rozejitý pár vrátila pár dní před derniérou muzikálu Dracula, která se konala 27. prosince. "Zjistili jsme, že to, co nás rozdělilo, byly pomluvy lidí, kteří nám vztah nepřáli. Řekli jsme si, že nebudeme takoví hlupáci, abychom si tím kazili život, všechno si vypovídali a dali jsme to zase dohromady," říká Hůlka.

Oba zpěváci se poté objevili v posledním představení Draculy, kde hráli milence. Protože se spekulovalo o tom, že se jeden druhému vyhýbají, když na žádné společné akci nejsou vidět spolu a Vaňková se dokonce oproti původnímu plánu nezúčastnila ani Hůlkova vánočního koncertu, zdálo se, že jsou rány zřejmě zahojeny a exmilenci už se spolu zase bez emocí mohou potkávat nejen v osobním, ale i v pracovním životě.

Přiťukli si spolu na rozlučku se slavným představením Dracula a naoko zapili před přítomnými i blížící se konec roku. V tu dobu už ale oba dobře věděli, že se nadlouho neloučí. Vzápětí totiž bok po boku zamířili do Chorvatska, kde na moři, v romantické zátoce, strávili na jachtě s partou kamarádů Silvestra a oslavili příchod nového roku.

"Byla to paráda, v opuštěné zátoce daleko od lidí jen s partou kamarádů, co s nima jezdíme závody. Nechyběl Luboš Brabec a přijel za náma i David Křížek s Luckou Váchovou," vypráví Hůlka. "Počasí bylo dobré, bylo spíš hezky než ošklivo a na Silvestra dokonce svítilo sluníčko. Nechyběla samozřejmě ani novoroční koupel, tu s klukama absolvujeme pravidelně, i když jsem v té ledové vodě málem umřel," směje se zpěvák.

Novoroční předsevzetí si nedal, i to patří k jeho každoročním rituálům. "Měl bych pak deprese z toho, že jsem ho nedodržel," vysvětluje. A svatbu jako jeho kolega Josef Vojtek neplánuje. "Pepa mě překvapil, dočetl jsem se to včera po návratu na internetu, já teda rozhodně nic podobného nechystám. Stačí mi, že jsem zase spokojený a šťastný," uvádí Hůlka.

Urovnané vztahy a navrácená láska přišly v pravou chvíli, Hůlka s Vaňkovou se totiž již od zítřka 5. ledna budou potkávat na zkouškách nového muzikálu Baron Prášil v divadle Hybernia. Jestli jejich lásku do premiéry 25. února už nic nenaruší, ukáže čas.