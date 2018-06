Hůlka riskuje, s bolestmi zad vyrazí na moře oslavit Silvestr

Záliba v jachtaření přivedla zpěváka k zimnímu jachtingu už loni. Tenkrát si poprvé připíjel šampaňským na oslavu příchodu nového roku takhle netradičně a letos to hodlá zopakovat.

"Zimní jachting je úplně jiný než letní. Někdo o něm vyprávěl na závodech a nám se to zpočátku nezdálo. Ale vyzkoušeli jsme to a okamžitě se nám to zalíbilo. V noci sice mrzne, ale přes den je i na tričko. Na Nový rok jsem se dokonce koupal v moři, bylo ale dost ledové," vypráví zpěvák.

Doufá, že bolesti zad způsobené částečnými výhřezy plotýnek a skřípnutými nervy do té doby ustoupí. Dost mu již ulevily infúze, na které zpočátku docházel denně do pražské Vojenské nemocnice a také rehabilitace, která je sice velice bolestivá, ale účinná.

Koncert Daniela Hůlky v Divadle Hybernia

"Pan primář mi řekl, že z poloviny mi mohou pomoci lékaři, ale půlka práce je na mně. A to je právě to cvičení. Bolí opravdu jako pes, ale pomáhá. Když jsem do nemocnice přišel, skoro jsem se nemohl hýbat, teď sice o bolestech vím, ale nijak mě v ničem neomezují."

Díky lékařské pomoci také odzpíval na začátku týdne svůj Vánoční koncert v Divadle Hybernia. Byl vyprodaný a nadšené publikum odměnilo spokojeného zpěváka na jeho konci bouřlivým standing ovation.

"Lidi byli opravdu perfektní a nálada skvělá, výborně jsem si to užil. Přitom jsem to pojal jen tak civilně, zpíval jsem v džínách a košili, neřešil jsem nijak ani scénu. Po koncertě za mnou chodilo hodně lidí a na autogramiádě jsem rozdal na pět set podpisů. Jak jsem při zpívání na bolesti zad zapomněl, tak se mi připomněly při podepisování," přiznává s úsměvem Hůlka.

Daniel Hůlka s fanoušky

Koncert zpěvák brzy zopakuje, možná už v únoru příštího roku. Chystá se dokonce i šňůra po Česku. O hlavní pracovní náplň roku 2010 se ovšem Hůlkovi postará nový muzikál Baron Prášil. Zkoušet se začne již od začátku ledna pod režijním vedením Filipa Renče.