Hůlka promluvil o rozchodu s Vaňkovou: Útoky si Šárka nezaslouží

"Nechtěl jsem nikdy o našem vztahu a teď ani o rozchodu moc mluvit, je to věc nás dvou. Jsme rádi, že jsme ho ustáli a nadále zůstáváme dobrými kamarády. Bohužel jsem nečekal, že se snese špína na Šárčinu hlavu a doslechnu se, jaká byla a co všechno mi dělala. To bych rád uvedl na pravou míru," nechal se slyšet Hůlka.

Hůlka není bez citu a přestože už k Vaňkové necítí lásku, má ji rád jako člověka, kamarádku a kolegyni. Proto ho fámy, které o ní slyšel, mrzí. "Mrzí mě to a bolí zároveň, protože Šárka si to vážně nezaslouží. Není pravda, že by mě sbalila úplně ožralého, že se jen díky mně dostala do nového muzikálu anebo že se chovala jako stíhačka. Je to všechno nesmysl. Nadále jsme kamarádi, voláme si téměř denně a uvidíme se také denně v muzikálu Baron Prášil, který začneme na konci listopadu zkoušet."

Od své exmilenky prý ani neutíká. "Není důvod, chci prostě jen vypnout a dovolenou jsem si dlouho plánoval," říká. Část jí strávil v Ivančicích na Moravě, kde má spoustu kamarádů a kde je mu dobře. "Ti lidé jsou tam usměvaví, pohodoví, nic neřeší. Jezdil jsem na koni, odpočíval, s kamarádem Jarkem Voborným točil nějaké rozhovory do připravovaného medailonu. Užili jsme si to." - čtěte Daniel Hůlka po rozchodu s Vaňkovou mizí do Řecka

Po návratu stihl pokřtít kulinářskou knihu Pavla Vítka a Janise Sidovského nazvanou Cesty, které voní, zastavit se na koncertu kamarádky a kolegyně Hanky Křížkové, kterou za její výkon odměnil obrovskou kytkou. Hned poté, ještě na noc, vyrazil s kameramanem Jarkem Voborným autem na Chalkidiki. V řízení se plánovali střídat, ale svačinu měl na starost Dan. "Jsem specialista na obložené housky, samozřejmě jsem jich několik připravil," uzavírá Hůlka.