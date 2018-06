Hůlka překonal sám sebe a pak musel sanitkou do nemocnice

"Rád překonávám strach z výšek, je to dobrý adrenalin," řekl iDNES.cz Hůlka, který se po kapačkách a obstřicích cítí lépe. "Choreografie je velmi náročná, a protože páteř nemám zcela v pořádku, pak stačí málo a problém je hned na světě," dodal.

"Ve středu to bylo poprvé, co jsme si létací scény vyzkoušeli. Režisér Filip Renč si na nás fakt vymyslel parádní kousek, to je něco děsivého. Když to ale vymyslel, první nám to taky předvedl. To oceňuju." Hůlka projevil statečnost a létání na kouli si celkem užíval. Sám byl překvapený, že se nepříjemné pocity, závratě a strach z výšek tentokrát nedostavily. To prý odlet na pařátu ptáka z jeviště do temného provaziště už taková sranda nebyla. "To už jsem se trochu bál. Bude taky peklo, že až doletíme z balkonu na jeviště, zpíváme nejtěžší píseň z muzikálu," míní zpěvák.

Muzikál Baron Prášil již od 25. února, kdy má premiéru, překapí diváky mimo jiné nevídanými triky a vizuálními efekty, které dosud nebyly na evropské divadelní scéně použity. Někteří herci, nikoli však hlavní představitelé, protože by to bylo poznat, využijí kaskadérský tým pod vedením Ladislava Lahody, který po dohodě s režisérem Filipem Renčem a scénografem Šimonem Cabanem připravil právě několik létacích scén.

Filip Renč na zkoušce muzikálu Baron Prášil Marián Vojtko a Daniel Hůlka

A tak Baron Prášil například odletí a přiletí z nejvyššího balkonu na jeviště a zpět, nebo odletí na pařátu ptáka z jeviště do temného provaziště. V prostoru se bude také levitovat a diváci se dočkají i pádu do propadliště. Dubléři a herci budou zavěšeni na lankách a´la Matrix. V kaskadérské terminologii se tomuto technickému řešení říká "rigging". Všechny létací scény navíc budou spojeny s projekcí tzv. video mapping, která je V České republice zatím ve svých počátcích.