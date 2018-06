Hůlka pojede na motorce na Korsiku

"Zatím pro mne bylo letošní léto jen obdobím velké pracovní aktivity. Zato nyní budu mít konečně volno a chci se svým kamarádem vyrazit na motorce na Korsiku," těší se zpěvák.

Všechny další podrobnosti budou záležet na počasí. Kdyby lilo jako z konve, tak odjezd posuneme, ale pokud bude hezky, vyrazíme co nejdřív. Myslím si, že by to mohl být příjemný výlet, takové to dobré vypláchnutí hlavy, které teď opravdu potřebuji. Na Korsice už nás bude čekat další kamarád. Chceme se hlavně potápět v moři, na to se moc těším."

Pevné plány má Daniel Hůlka až na podzim, zatím je hodil za hlavu.

"V říjnu začneme zase hrát v Praze muzikál Jekyll a Hyde a v listopadu pak Bídníky. Rozhodně se ale kvůli tomu nebudu na dovolené nijak držet zpátky, věřím, že mě žádná nehoda nepotká. Člověk se má ladit pozitivně a nemyslet na nic zlého, to je podle mne nejlepší obrana před nečekanou nehodou," svěřuje se Dan.

Zpěvák už má za sebou hektický život, ve kterém se ženil a rozváděl, občas také pil, a pak jednu životní etapu ukončil cestou do Tibetu, kde se začal věnovat buddhismu. Dokonce se vrátil holohlavý. Ty tam byly jeho dlouhé černé vlasy a vousy.

"Tedˇjsem si zase nechal vlasy narůst. Mám už je polodlouhé, ale najednou prošedivělé. A já jsem se některým ženám líbil vlasatej, jiným zase ostříhanej, každá má jiný vkus. Jen ostříhaný úplně dohola už určitě nikdy nechci být."