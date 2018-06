Hůlka je rozladěn českými politiky, nejradši by je nakopal do zadnice

"Nemám rád nespravedlivé lidi, nesnáším, když někdo zneužívá svého postavení a k jiným se chová nespravedlivě," prohlásil Hůlka.

České republice podle něj někteří političtí činitelé kazí jméno a jejich způsob vedení naší země a to, jakým způsobem nás s úsměvem na rtech ždímají a okrádají, je nebetyčná nehoráznost.

Narozdíl od mnoha celebrit si prý Daniel Hůlka nepotrpí na hmotných statcích. Nemá velký dům a šťastný je, když si může dojít na houby do vlastního lesa.

"Některé hodnoty mám asi jinde, než řada mých kolegů a sousedů. Otec kdysi stavbu v Jevanech dělal jako chatu a mně to vyhovuje. Procházka vlastním lesem je mnohem lepší než vysedávání v luxusní vile. Když rostou houby, za pár minut si jich pár nasbírám na smaženici," vysvětlil Hůlka.

Ačkoliv by domov u Prahy za nic na světě nevyměnil, do světa se rád občas podívá. A viděl ho již pořádný kus. Ale nikdy by dobrovolně nejel do turistických center. Vadily by mu tisícovky lidí na jednom kilometru čtverečním. "To radši pojedu na Mácháč," tvrdí.

Kromě české krajiny miluje i české pivo. Lásku k zlatavému moku má podle vlastních slov bezmeznou. Nejraději pije plzeň, což prý zjistil letitým pečlivým studiem. Nespokojí se však s ledajakou plzničkou. Musí mít nápoj tlačený kompresorem, nikoliv sycený, jako to dělají třeba Němci.