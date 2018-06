Hůlka je na Vánoce u maminky, nový rok ale přivítá na moři

V Česku se ale dlouho neohřeje. Na Štěpána ještě sice hraje, ale hned druhý odjíždí do ciziny, kde bude vítat i nový rok. "Odjíždím na moře a vracím se 4. ledna," dodal.

Netradiční Vánoce má i Hůlkova bývala partnerka Libuše Vojtková. "S Matýskem se budeme stěhovat do našeho nového bytečku, takže vánoční večer už budeme slavit u nás doma s rodiči, se sestrou a jejím manželem. Moc se na to těším, protože do toho bytu chci vnést tu správnou atmosféru, a myslím, že Vánoce jsou k tomu ideální," uvedla v pondělí Vojtková.

Ta má do nového roku jediné přání. "Přeju si, aby mi do života přišla nová láska," směje se.

Zpěvačka Monika Absolonová, která letos řeší vážné neshody v rodině, chce za rokem 2008 co nejdřív zaklapnout dveře. "Já mám přání, aby ten nastávající rok nebyl horší než ten, který půjde do háje," řekla na vánoční party Divadla Broadway a Hybernia.