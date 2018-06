Hůlka by měl slavit narozeniny, místo toho drží smutek

"Znali jsme se s Petrem moc dlouho a moc dobře, měli jsme podobné problémy a hodně jsme si o nich povídali. Žádná oslava se samozřejmě konat nebude, teď mám myšlenky jinde. Dost na to, že ve středu mě čeká v Betlémské kapli narozeninový koncert, který je už dlouho ohlášený a nejde přeložit. Bude to taková komorní, asi hodinu a půl trvající oslava," říká Hůlka.

Odložit lze naopak nápad uspořádat koncert pro Petra Muka a především pro jeho rodinu, která po Mukově smrti zůstala bez finančních prostředků. "Plánovali jsme s producentem Oldou Lichtenbergem koncert pro Petra a jeho manželku s dětma a chtěli jsme obvolat kámoše a vybrat nějaké peníze. Necháme to ale na podzim, teď není vhodná doba. Já se smrti Petra nebudu dotýkat ani na svém koncertě, myslím, že dostatečný nápor mě čeká ve čtvrtek, kdy se s ním půjdu do Divadla Broadway rozloučit. Je to pro mě a vůbec pro nás, jeho kamarády a kolegy, velice citlivé."

Když se zpěvák oprostí od myšlenek na tragickou a nečekanou smrt dlouholetého kamaráda, vzpomíná na dosavadní oslavy svých narozenin, které připadají na svátek Dne dětí. Dosud byly všechny hezké.

"Užíval jsem si vždycky toho, že slavím na Den dětí, je to fajn. Na jedny narozeniny jsem se dokonce oženil," připomíná sňatek s Libuší Vojtkovou. "Teď ale fakt slavit nebudu, nechám to na konec června, kdy se budeme loučit s divadelní sezónou. Stejně nepiju, naordinoval jsem si pro organismus ozdravnou a odpočinkovou kúru. Zájezd na Slovensko s Draculou byl totiž velmi vydařený po všech stránkách. To tak na zájezdech ostatně bývá," přiznává potutelně Hůlka.

Daniel Hůlka s fanoušky

Bylo prý mimochodem co slavit, publikum v Košicích i v Bratislavě bylo muzikálem a výkonem herců nadšené. "V obou městech se hrálo v halách a v Košicích byly navíc nainstalované obrovské obrazovky, díky kterým diváci viděli i detaily našich obličejů. Na konci temperamentní Slováci doslova vylítli ze sedadel a skandovali. Byly to krásné chvíle," uzavírá optimističtěji Hůlka.