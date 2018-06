Hůlka a Vaňková se definitivně rozešli. Už to dál nešlo, říká zpěvák

"Přestali jsme si rozumět, bylo to moje rozhodnutí," řekl iDNES.cz Hůlka, který se z pražského bytu odstěhoval do domu v Jevanech. Bude tam pobývat do doby, než si Vaňková najde jiné bydlení.

Muzikálový Dracula vylučuje, že by důvodem rozchodu mohly být vzájemné nevěry. "To opravdu důvod není," dodal zpěvák, který ve vztahu podle původních informací Blesku začal postrádat především názorovou shodu, a tím i pohodu.

Daniel Hůlka a Šárka Vaňková byli spolu od loňského jara, vztah přitom poznamenala měsíční pauza. "Zjistili jsme, že je nám bez sebe smutno," stručně v lednu popsala Vaňková důvod, proč se k sobě tehdy vrátili.

Dvojici bude dál pojit stejné pracovní zázemí, v Divadle Hybernia vystupují v Baronu Prášilovi, od prosince se pak budou pravidelně setkávat na jevišti v muzikálu Dracula. "Není rozchod, který by se obešel bez emocí. Nebylo příjemné hrát první den poté, co jsme to ukončili, ale jsme profíci a pokusíme se to zvládnout. Soukromí do práce tahat nechceme," dodal zpěvák pro iDNES.cz.

Daniela Hůlku nyní čeká koncert k blížícím se narozeninám, s Draculou navíc vystupuje v Košicích a Bratislavě. "Nemám čas cokoliv řešit," shrnul.