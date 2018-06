Hulk Hogan se kvůli domácímu pornu obrátil na FBI

Zápasník je podle vlastních slov zhnusen tím, že někdo může jeho čerstvé manželství s Jennifer McDanielovou ohrozit něčím podobným. Ve videu si užívá s Heather Clemovou, manželkou Todda Clema, kterému přezdívají Bubba The Love Sponge.

"Bylo to velmi špatné rozhodnutí a skutečně úpadek mé osobnosti. Byl jsem s nějakými přáteli a udělal blbost. Hodně mě to zničilo, nikdy mě nic tak nezranilo. Hodlám zjistit, kdo mi tohle mohl udělat. Je to otřesné. Naprosto mi to převrátilo život vzhůru nohama," postěžoval si Hogan poté, co se jeho pornonahrávka objevila na internetu.

Hulk Hogan s manželkou Jennifer a dcerou Brooke (vpravo)

Hoganova současná manželka Jennifer je prý teď zdeptaná a na pokraji zhroucení.

"Je to něco, co mě opravdu ničí, nikdy jsem si ničím tak otřesným neprocházel," dodal Hogan, který se ale obává, že by mohly vzniknout i další nahrávky.