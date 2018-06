Hogan podvedl manželku, za zveřejnění nahrávky porna vysoudil miliardy

Soud uznal, že zveřejnění nahrávky bylo ilegální a poškodilo dobré jméno wrestlera. Přiřkl mu odškodnění v přepočtu 3,4 miliardy korun.

Nejprve soudce rozhodl, že Terry Bollea, jak zní občanské jméno zápasníka, má právo na 115 milionů dolarů za ilegální publikování soukromého porna. Teď mu navíc přiřkl dalších pětadvacet milionů dolarů za poškozování dobré pověsti.

„Bylo to velmi špatné rozhodnutí a skutečně úpadek mé osobnosti. Byl jsem s nějakými přáteli a udělal blbost. Hodně mě to zničilo, nikdy mě nic tak nezranilo. Hodlám zjistit, kdo mi tohle mohl udělat. Je to otřesné. Naprosto mi to převrátilo život vzhůru nohama,“ postěžoval si Hogan poté, co se jeho pornonahrávka objevila na internetu.

Hogan původně žádal odškodné 100 milionů dolarů a poukazoval na to, že video bylo pořízeno tajně a on k jeho zveřejnění nedal souhlas. Server Gawker ho publikoval v roce 2012. Smyslem dodatečného opatření je potrestat společnost a odradit jiné od opakování podobného skutku v budoucnosti.

Server Gawker se proti rozhodnutí hodlá odvolat. Podle znalců práva je šance, že se mu rozhodnutí o odškodném podaří v odvolacím řízení změnit nebo zcela zrušit.

Hoganova bývalá manželka Linda nyní vystoupila s prohlášením, že je to směšné a že se jedná o špinavé peníze, neboť je odškodněn podvodník, který svedl manželku kamaráda Bubby Clema. Na videu souloží s jeho dnes už bývalou chotí Heather.

Hulk Hogan, vlastním jménem Terry Gene Bollea, byl v 80. a 90. letech jedním z nejpopulárnějších profesionálních wrestlerů. „Zlý chlapec“ z americké Georgie, který je znám dvoumetrovou postavou a nepřehlédnutelným knírem, získal několik světových titulů. Hogan je nyní podruhé ženatý. Jennifer McDanielovou si bral v roce 2010.