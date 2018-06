Hughu Grantovi se líbí Britney

Americká popová hvězda Britney Spearsová má nového obdivovatele, kterým není nikdo méně slavný než herec Hugh Grant známý především z filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb. Na dotaz, zda by si dal raději rande s Madonnou nebo Britney, Grant prohlásil, že má rád pochopitelně obě. Ale pokud by došlo na lámání chleba, dal by přednost Britney, protože je mimořádná.