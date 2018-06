Hugha Granta zdrtila smrt matky

Herec doufá, že přerušení jeho herecké dráhy mu dá více času, prostoru a síly k vyrovnání se s jejím odchodem.

"Moje matka pro nás všechny v rodině, tak jako i pro mne samotného, byla tou nejdůležitější ženou na světě. Jen stěží se teď budu vyrovnávat s její smrtí. V současné době jsem již stoprocentně rozhodnut nepřijímat další filmové role, ani jakoukoliv jinou práci. Potřebuji nějaký čas na to, abych se se vším smířil a dal si dopořádku myšlenky," sdělil posmutnělý herec.

Řekl rovněž, že plánuje zaplnit čas svého volna psaním několika filmových scénářů a také románu. "Nikdy nemusím žádný ze scénářů ani román dokončit a realizovat. Každopádně to vidím jako dobrou relaxaci od hraní. Kdo ví, jak všechno dopadne? Mohu se třeba po čase rozhodnout, že se již nikdy k filmu nevrátím. Pokud najdu to, co mne udělá opravdu šťastným, tak nebudu váhat a půjdu za tím," dodal Grant.

Zástupy fanynek ovšem doufají, že Hughovo rozhodnutí nebude dlouhodobé a že se jejich miláček po čase k natáčení opět vrátí.