Hugha Granta vzrušují povrchní ženy

„Hvězdy přitahují zvláštní druh povrchních žen a mně se líbí povrchní ženy. Využívám toho nejlacinějšího chování,“ uvedl Grant.



Ve škole si o něm děvčata myslela, že je slaboch, dokud mu při ragbyovém utkání nepořezali obličej.

„Děvčatům jsem se začal líbit s tím pořezaným obličejem, ale šrámy se mi začaly brzy hojit. Proto jsem se na obličeji holicím strojkem pořezal znovu. Bylo to patetické,“ zavzpomínal.

Grant dodal, že nesnáší, když ženy nosí šálu, protože muži pak nevidí jejich šíji a hruď. „A to je právě to, co my muži chceme vidět,“ upřesnil.



Dalším „zabijákem vášně“ je podle něj dámské prádlo v tělové barvě. „Nemohu odpustit ženám, které nosí prádlo tělové barvy,“ prohlásil obdivovaný herec.