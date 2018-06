Hrát House byla noční můra, říká Hugh Laurie

Laurie se stal díky seriálu Doktor House slavným a šílenství fanoušků dohánělo občas k šílenství i jeho. Lidé si ho neustále fotili na mobilní telefony. Pořídil si kvůli tomu temná skla do auta. Seriál se navíc točil osm let a stal se pro něj otravnou rutinou.

"Opakování jakékoli rutiny den, měsíc, rok se může proměnit v noční můru," řekl Laurie pro časopis Radio Times.

"Měl jsem pár neradostných chvil, chmurné dny, kdy to vypadalo, že není úniku. A vzhledem k tomu, že mám presbyteriánskou pracovní morálku, tak jsem nikdy nemohl přijít pozdě nebo prošvihnout jediný den natáčení. Nikdy jsem nepoužil výmluvu, že mám chřipku. Ale byly dny, kdy jsem si pomyslel: Kdybych měl nehodu cestou do studia, měl bych pár dnů volna na zotavenou, to by bylo skvělé," prozradil herec.

Z posledního dílu seriálu Dr. House Dr. House patřil v letech 2005 až 2008 mezi deset nejlepších televizních seriálů

Nepříjemné bylo také odloučení od rodiny. Zatímco Laurie natáčel v Los Angeles, jeho žena žila s třemi dětmi v Británii.

"Pro mě bylo úžasné vrátit se k nim, jít na procházku se psem, poslouchat muziku a číst. Jsem za to pořád vděčný a užívám si to," prozradil herec, který se brzy představí českému publiku také jako muzikant.

V rámci turné ke své druhé desce Didn’t It Rain u nás poprvé naživo vystoupí 26. července v pražském Kongresovém centru (více čtěte zde).

Herec Hugh Laurie rozvíjí paralelní kariéru jako pianista a zpěvák.

Do budoucna už by třiapadesátiletý Laurie tak náročnou roli, jako byl House, zřejmě nevzal. Uvažuje spíš o režii. "Rád bych dělal něco, při čem mohu nosit vlastní oblečení," řekl.

"Jednou z výhod toho, že nejste každý týden v televizi, je, že lidi méně zajímá, co máte v nákupním košíku. Dokonce můžu zase jezdit v autě bez temných skel nebo aspoň s méně temnými," dodal herec.