Jackman odpustil své matce: Pochopil jsem, proč mě v dětství opustila

Jako osmiletý měl na matku zlost. Nechápal, proč od něj a jeho čtyř sourozenců utekla. V době, kdy ji všichni potřebovali, byla pryč.

Později se ale dozvěděl, že trpěla poporodní depresí. "Když jsem byl starší, začal jsem chápat, proč máma odešla. Teď je mi 43 a jsme smíření, což je důležité," řekl Jackman v rozhovoru pro deník The Sun.

Jeho rodiče se po odchodu matky rozvedli. Po čase k sobě vzala své dvě dcery Zoe a Soniu. Žily s ní v Anglii, zatímco Hugh s bratry Ianem a Ralphem zůstali s otcem v Austrálii. Ani vzdálenost ale nezabránila Hughovi navázat s matkou kontakt. "Byli jsme celkem hodně ve spojení," vzpomíná herec.

Jackmanovy zážitky z dětství se teď odráží v novém filmu Real Steel. Hraje boxera, který si musí vybudovat vztah s jedenáctiletým synem, jehož matka náhle zemřela.

Ve skutečnosti má Jackman se svou ženou dvě děti, obě adoptivní. Snaží se, aby měly dostatek lásky od obou rodičů, což on v dětství neměl, a aby byly sebevědomé.

Hugh Jackman s rodinou

"Jedna věc, kterou chci předat svým dětem, je, aby si věřily, i když je ostatní odepisují. Mě odepisovali na herecké škole. První půlrok jsem byl rozhodně největší poleno ve třídě. Ať jsem předvedl cokoli, ostatní obraceli oči v sloup. To mě ničilo. Až jsem si řekl, že si z toho budu dělat legraci," řekl Jackman.

Nakonec udělal hvězdnou kariéru. Jediný, kdo z toho nemá radost, je zřejmě jeho jedenáctiletý syn Oscar, který je velmi uzavřený a stále se prý ptá, proč nemohou být normální rodina. "Můj syn nenávidí paparazzi. To moje dcera je velmi společenská a přímo tu pozornost miluje, což mě děsí mnohem víc," přiznal Jackman.

Sám by se hollywoodské slávy klidně vzdal. "Dřív byli herci jen klauni. Teď se stali velmi důležitými osobami. Vyjadřují se k politice, klimatu. Jsou to ale jen lidé, kteří se převlékají a předstírají, že jsou někým jiným. Žádné autority v tak závažných věcech. Měli by mít na paměti, že herec musí zazpívat, aby dostal večeři," řekl Jackman.