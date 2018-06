Jackman: Když mě matka v osmi letech opustila, doufal jsem, že se vrátí

„Bylo to traumatické. Myslel jsem, že se možná vrátí. Pak se to ale nějak odsouvalo dál a dál,“ vzpomíná Hugh Jackman na své dětství po rozchodu rodičů pro magazín WHO.

O těžkém období promluvil už v roce 2012. Emotivně vzpomínal, jak matka Grace jednoho rána prostě jen tak odešla. „Vzpomínám si, jak tam stála s ručníkem kolem hlavy a loučila se se mnou, když jsem šel školy. Když jsem se vrátil, nikdo tam už nebyl. Další den jen přišel telegram z Velké Británie, že je tam. A bylo to. Otec se ale stejně každou noc modlil, aby se maminka vrátila,“ prohlásil tenkrát.

Nyní přiznal, že podobná očekávání měl i on coby malý kluk. Přestože jeho matka byla tisíc kilometrů daleko v rodné Velké Británii, on prý nikdy nepřestal doufat, že se vrátí. Nakonec ji v dalších letech vídal zhruba jednou za rok. Otec Christopher však podle něj skvěle zvládal svou roli rodiče i kariéru právníka.

Herec později matce odpustil. V jednom z rozhovorů prozradil, že až po letech se dozvěděl, že trpěla poporodní depresí a i to bylo důvodem k odchodu z Austrálie.

Hugh Jackman je ženatý s herečkou Deborrou-Lee Furnessovou (62). Po několika neúspěšných pokusech o vlastní potomky se manželé rozhodli pro adopci. Dnes téměř osmnáctiletého Oscara Maximiliana adoptovali po jeho narození v roce 2000 a holčičku Avu Eliot (12) o pět let později.