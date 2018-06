Je to nejlepší, co mě potkalo, říká Jackman o manželce 20 let po svatbě

Deborra je pro Hugha velkou oporou. Stála při něm, když se mu opakovaně vrátila rakovina kůže a společně překonali mnoho velmi smutných okamžiků. Deborra v minulosti několikrát potratila. Nakonec pár adoptoval dvě děti, Oscara a Avu, protože vlastního potomka mít nemohli.

Herec je přesvědčený, že všechny nástrahy v životě překonali bez problémů jen díky tomu, že se drží jednoho známého hesla. „Šťastná žena znamená šťastný život. To je slogan, kterého se držím. A proto už slavíme dvacáté výročí svatby,“ svěřil se herec magazínu Hello!.

Hugh poprvé svou ženu potkal v roce 1995 během natáčení televizního pořadu Correlli. Nedlouho na to Hugh svou partnerku požádal o ruku a necelý rok od seznámení se vzali.

V minulosti herec přiznal, že se postupem času jeho vztah s manželkou stále vyvíjí k lepšímu. „Opravdu je to lepší a lepší. Upřímně to říkám, protože je to pravda. Ona je to nejúžasnější, co mě v životě potkalo,“ tvrdil v show Ellen DeGeneresové.

Hugh Jackman a Deborra-Lee Furnessová se vzali v Melbourne 11. dubna 1996.

Deborra byla svého času velkou australskou televizní a filmovou hvězdou, po které muži šíleli. Jackman si nejprve myslel, že u ní nemá žádnou šanci a nějakou chvíli otálel se seznámením. „Všichni do ní byli zamilovaní a já jsem do ní byl naprostý blázen. Nebyl jsem schopný s ní ani promluvit. Jednou jsem ji pozval na večírek, kde bylo dalších dvacet lidí. Říkala mi, co se děje, jestli proti ní něco mám. Tak jsem jí po pár skleničkách řekl, že jsem do ní zamilovaný. Ona mi řekla, že je to vzájemné a tak to vzniklo,“ dodal.