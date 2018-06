Nikdy bych ji za mladší nevyměnil, říká o manželce Hugh Jackman

Hugh Jackman svou pozdější manželku poprvé potkal na natáčení australského televizního seriálu Correlli. Byl tak okouzlen, že se bál ji oslovit. Psal se rok 1995, pro Hugha to byl filmový začátek, naopak Debbie už v té době byla populární herečkou. On v seriálu hrál rozzuřeného vězně, ona jeho advokátku. Seriálové postavy se do sebe zamilovaly a nakonec láska vzplanula i mezi herci.

„O týden později jsem ji pozval na večeři. Tedy nejen ji, ale i dalších dvacet lidí. Bylo to šílený, sám jsem to nechápal. Po pár skleničkách jsem ji ale vyznal lásku,“ popsal Jackman první rande s kolegyní, kterou si po sotva roční známosti v dubnu 1996 vzal.

Ačkoli australský herecký pár někdy musí čelit narážkám na velký věkový rozdíl, ani jeden si z toho hlavu nedělá. Oba o sobě mluví s láskou a s úctou. Jackman nedávno řekl, že jeho žena je to nejlepší, co ho v životě potkalo. „Jsme tým a stále šíleně zamilovaní. Mám velké štěstí, že jsme se potkali ještě dřív, než se rozjela má kariéra,“ prohlásil.

Debbie a Hugh patří mezi nejstálejší hollywoodské manželské páry. Potkaly je však nejen krásné chvíle, ale i těžké životní okamžiky. Mezi ně patřila nenaplněná touha po vlastním dítěti či Jackmanova opakovaná rakovina kůže. „Nikdy bych nebyl tam, kde jsem, kdybych neměl po boku Debbie. Ona je základ naší rodiny, má skála i můj život,“ dodal herec.

Herec svou lásku manželce často vyznává i na sociální síti, kde píše na její adresu lichotky. Při posledním výročí svatby, které bylo loni v dubnu, sdílel obrázek, kde je se svou ženou krátce po tenisové hře. „Strávil jsem s tebou 21 nádherných let. Jsi láskou mého života. Zbožňuji tě celým svým srdcem,“ napsal.



Po několika neúspěšných pokusech o vlastní potomky se manželé rozhodli pro adopci. Dnes téměř osmnáctiletého Oscara Maximiliana adoptovali po jeho narození v roce 2000 a holčičku Avu Eliot (12) o pět let později.