Drby o mojí homosexualitě mě vůbec nerozhodí, říká Jackman

Hugh Jackman tvrdí, že je mu úplně jedno, co si o něm kdo myslí. Média v minulosti často spekulovala o tom, že Jackmanovo manželství s o třináct let starší Deborrou-Lee Furnessovou (63) je jen krycím manévrem.



„Někteří chlapi z branže se naštvou, někteří řeknou: ‚Jsem možná gay, ale nepište o tom‘,“ řekl Jackman v rozhovoru pro britský deník Metro.

Herec zavzpomínal i na dobu, kdy začaly kolovat drby o jeho sexualitě. Svou kariéru začal Jackman na Broadwayi ve hře The Boy from Oz, kde ztvárnil postavu homosexuálního hudebního skladatele, za kterou získal prestižní ocenění Tony Award.

„V té hře jsem se líbal s jiným mužem, mým hereckým kolegou. Připadalo mi to velice vtipné. Naše rty se setkaly a já jsem se začal smát. Myslel jsem jen na to, jak musím chvíli vydržet s jeho rty na mých, abych nevyprskl smíchy. Všichni diváci to viděli, protože celé mé tělo se smíchy třáslo, takže se začali smát také,“ vzpomíná herec.

„Říkejte si co chcete, mě podobné drby nerozhodí. Na rozdíl od mé manželky. Ta kvůli tomu někdy pěkně vyšiluje,“ přiznal Australan. Jackman a jeho manželka Deborra-Lee se potkali při natáčení seriálu Corelli v roce 1995. Hned následující rok se vzali. Mají spolu dvě adoptované děti, syna Oscara (18) a dceru Avu (13).