Hefnerova manželka mlčí o společném sexu, rádi však hrají stolní hry

Hugh Hefner měl vždy pověst proutníka, ale se svou třetí ženou Crystal se manželským hrátkám patrně moc neoddávají. Už dříve bývalá playmate o Hefnerovi prohlásila, že sex s ním trvá dvě sekundy.

"Lidi překroutili moje slova. To jsem nikdy neřekla. Když jsem ho poprvé opustila, dala jsem pár rozhovorů, a to jsem neměla. Byla jsem naštvaná. Byl to rozchod a některé věci jsem neměla udělat," řekla mladá paní Hefnerová pro The Huffington Post.

Když se jí ale moderátorka přímo zeptala, jak to tedy mají se sexem teď po svatbě, blondýnka jen odvětila: "Bez komentáře."

Dodala ovšem, že si s manželem vztah ohromě užívají. "Mám pocit, že odkdy je Hef už starší a má za sebou fázi života se všemi kamarádkami a všechny tyhle věci, cítím, že je víc na mazlení a sledování filmu nebo hraní hry vrhcáby. S holkami hrajeme karetní hru uno, nebo domino," řekla Crystal, která si Hefnera vzala na silvestra 2012 (více zde).

