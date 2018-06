Každý den se bojím, že se dočtu o jeho smrti, říká o Hefnerovi bývalka

„Víte, už je starší. Nebudu vám lhát. Každý den se před otevřením sociálních médií modlím, aby tam na mě nevykoukla zpráva o jeho smrti. Bojím se, že se o tom dočtu“ sdělila Kendra v rozhovoru pro magazín E!.

Až se prý jednou dozví zdrcující zprávu o odchodu jednoho z nejdůležitějších lidí v jejím životě, bude to pro ni nejhorší den v životě. „Je můj anděl. Je to moje rodina. Bude to strašné,“ pokračovala.

Když prý před lety přišla do domu Hugha Hefnera, ani by ji nenapadlo, kam až se dostane. Všechny dívky včetně jejich „taťky“ obdivovala. Když tedy byla přibrána do „rodiny“, byla nesmírně šťastná a nikdy Hefnerovi nepřestane být vděčná.

„Jen díky němu se mám dobře a je ze mě silná žena. On je vážně dobrý člověk. Vždycky jsem k němu vzhlížela,“ svěřila se. Kendře vadí, že o Hefnerovi lidé mluví jako o perverzní osobě. „On takový vůbec není. Randil s více ženami, ale ve všem měl jasno,“ doplnila.

Hefner v minulosti přiznal, že spal s tisíci ženami, ale své manželky prý nikdy nepodváděl a byl jim věrný. „V mém životě byly etapy, kdy jsem byl ženatý, a když jsem byl ženatý, nikdy jsem nepodváděl. Ale dokázal jsem se pořádně rozjet, když jsem ženatý nebyl. Člověk nesmí nikdy vyjít ze cviku,“ řekl majitel Playboye Hefner v minulosti v rozhovoru pro magazín Esquire. Jeho bývalé manželky se ovšem k tomuto tématu vyjádřit nemohly, protože to prý mají soudně zakázané.