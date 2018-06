Manželce Hugha Hefnera odstranili prsní implantáty, šlo jí o život

Většina žen, která se kdy motala okolo Hugha Hefnera a jeho časopisu, měla chirurgicky upravená ňadra. Výjimkou tedy nebyla ani Crystal. Kvůli zdravotním problémům si ale prsní implantáty musela nechat vyjmout a už nikdy se k nim vracet nebude.

Na svůj profil na sociální síti přidala v úterý fotografii z nemocnice a prozradila, že její velké poprsí je už minulostí.

„Moje prsní implantáty mi pomalu otravovaly organismus. Intolerance na potraviny a nápoje, nevysvětlitelné bolesti zad, bolesti krku a ramen, kognitivní dysfunkce, problémy s vlasy, obrovská únava, pálivá bolest močového měchýře, oslabená imunita, opakující se infekce a problémy se štítnou žlázou a nadledvinkami. To je jen něco málo z toho, co mě trápilo,“ sdělila playmate.

Se zdravotními problémy se Crystal začal potýkat už před několika lety, ale nevěnovala jim příliš velkou pozornost a říkala si, že je zkrátka jen hypochondr. „Už tehdy jsem ale věděla, že se mnou něco není v pořádku. Dělala jsem si legraci, že občas ztrácím paměť kvůli tomu, že už prostě stárnu. Musela jsem rušit focení a pracovní zakázky, protože mě všechny tyto věci neuvěřitelně unavovaly,“ pokračovala.

Nakonec to došlo tak daleko, že někdy dokonce ani nemohla vstát z postele. „Už jsem ani nemohla opustit dům nebo řídit. Bála jsem se vylézt z postele,“ svěřila se. Nakonec jen díky internetu a svým fanouškům zjistila, co jí asi bude.

Crystal v nemocnici po odstranění prsních implantátů

Zmínila se totiž, jaké má zdravotní problémy na svém profilu na sociální síti a lidé jí začali psát, že to bude zřejmě způsobené prsními implantáty. Lékaři nakonec zjistili, že jsou opravdu původcem jejích problémů. Kdyby se nerozhodla pro operaci, mohlo by dojít i k selhání funkce některých orgánů a následně by mohla i zemřít. Občas se totiž stává, že tělo silikonové implantáty nepřijme a začne tak nekonečný kolotoč zdravotních problémů.

„Moje implantáty mi osm let otravovaly tělo, takže jsem si vědoma toho, že to bude nějakou chvíli trvat, než se po jejich odstranění zase začnu cítit dobře,“ dodala Crystal. Zároveň doufá, že její příběh otevře ženám oči a než se rozhodnou pro zvětšení poprsí, projdou si všemi vyšetřeními, aby se ujistily, že jim právě tyto problémy nehrozí.