Hugh Hefner se vrátil ke snoubence, která mu utekla týden před svatbou

"Ano, já a Hugh Hefner jsme opět spolu. Jsem znovu jeho dívkou číslo jedna a jsme šťastní. Doufám, že to vyjasní všechny spekulace," napsala Harrisová na Twitteru.

Jejich vztah potvrdil i Hefnerův mluvčí. "Je to jako za starých časů. Jako by se nikdy nerozešli," řekl mluvčí serveru Radar.

Před rokem přitom Harrisová odešla od Hefnera jen pět dní před plánovanou velkolepou svatbou a zdůrazňovala, že ji stařík nepřitahuje. Tvrdila, že za dva roky jejich známosti měli spolu sex jen jednou a že to trvalo "tak dvě vteřiny". "Už je to za mnou. Prostě jsem odešla. Promiňte, ale Hef mě opravdu nevzrušuje," prohlásila šestadvacetiletá kráska.

Brzy po odchodu Harrisové zaujala místo favoritky Shera Bechardová.

O šedesát let starší Hefner jí to ale nemá za zlé a nastěhoval si ji zpět do svého domu a jeho dosavadní favoritka Shera Bechardová tak bude muset pryč.

Pár zatím neoznámil, zda chce ještě uzavřít sňatek. Přátele Hefnera ale tvrdí, že u něj je vše možné a zřejmě nový termín svatby vyhlásí.