Hugh Grant: Ulovím každou

Co ale dělá Grantovi velké problémy, jsou malé děti. S těmi nemůže vydržet ani čtyři minuty. Ne každý muž má rád miminka, ovšem ne každý to přizná - jedenačtyřicetiletý britský herec patří k těm upřímnějším, a tak se listu The Sun svěřil, že malé děti přímo nesnáší.



Komentoval tak skutečnost, že ho jeho bývalá přítelkyně Liz Hurleyová, s níž nadále udržuje dobré, i když už jen kamarádské vztahy, naštěstí nepožádala, aby byl kmotrem jejího novorozeného syna Damiana. O jeho otcovství se britská filmová herečka soudí s hollywoodským producentem Stevem Bingem.



"Mimina mi nevadí, pokud u mě nejsou déle než čtyři minuty. To je moje maximum," prohlásil Grant. "Pak ale přestávám chápat, proč jsou z nich všichni tak vedle. Zajímají mě o něco víc, až když začnou mluvit."

Dva nejdůležitější z filmu Notting Hill: Julia Robertsová a Hugh Grant. Liz Hurleyová a Hugh Grant