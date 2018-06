Hugh Grant tři roky tajil milenku

Ani za nic ale nechtěl odkrýt přítelčinu identitu. Kasia ovšem již dále nehodlala vztah tajit a před novináři se o své lásce k hvězdě filmu Nothing Hill rozhodla promluvit.

"Jsem do Hugha úplně zblázněná. Nikdy jsem tolik nikoho nemilovala. Je úžasný a ráda bych s ním trávila více času. Náš vztah je nyní plný emocí," prozradila Komorowiczová, která s Grantem začala chodit po jeho rozchodu s herečkou Elizabeth Hurleyovou.

"Hugh umí nádherně líbat. Prožíváme spolu nádherné období. Za nic bych naše společné chvíle neměnila. Setkáváme se při skleničce nebo u večeře a trávíme společně velice krásné večery," pustila si pusu na špacír Kasia.

"Je naprosto v pohodě. Nikdy předtím jsem ho neviděl tak spokojeného. A to jsme ani nevěděli, že někoho má. Spojovali jsme to s úspěchy v kariéře a ona za vším stála nakonec ženská. Kdo by to do něj řekl," uvedl blízký přítel třiačtyřicetiletého herce.

Hugh Grant se ovšem dal slyšet, že myšlenky na manželství ho napadají pouze v momentě, kdy se napije. "Tyhle nápady mám pouze, když sám sebe začnu nudit, když jsem opilý. Muži myslí na manželství když se opijí, ženy když jsou střízlivé," prohlásil.